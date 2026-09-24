تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات واليمن في «خليجي 27»

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم العماني قاسم الحاتمي، يساعده مواطناه ناصر أمبوسعيدي حكماً مساعداً أول، وحمد الغافري حكماً مساعداً ثانياً.

- فترة جس نبض مستمرة بين المنتخبين بلا خطورة على المرميين أول 10 دقائق.

- أول تسديدة للمنتخب الإماراتي عن طريق لوان بيريرا بعد مرور 14 دقيقة مرت بجوار القائم.

- أخطر كرة إماراتية من ضربة حرة عرضية وصلت برونو أوليفيرا داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بين يدي الحارس اليمني محمد أمان تصدى لها في الدقيقة (22).

🇦🇪 كاد أن يكون الهدف الأول لمنتخبنا



فرصة خطيرة للأبيض كانت قريبة جداً من هز الشباك وافتتاح التسجيل..#الإمارات_اليمن | #خليجي27 | #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/qnwBLWtV5t — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 24, 2026

- استحواذ وانتشار أفضل للاعبي الإمارات مقابل تراجع يمني إلى المناطق الخلفية.

- الهدف الأول.. لمنتخب الإمارات بتسديدة عبر نيكولاس خيمينيز من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها للشباك اليمنية (26).

🇦🇪⚽ نيكولاس خيمينيز... يفتتح التسجيل للأبيض



هدف رائع لمنتخب الإمارات يمنح الأبيض التقدم في المواجهة أمام اليمن..#الإمارات_اليمن | #خليجي27 | #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/0lBFNvHRtF — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 24, 2026

- الهدف الثاني لمنتخب الإمارات بعد كرة عرضية من لوان بيريرا في الجناح الأيمن اصطدمت بالمدافع اليمني واتجهت داخل الشباك (36).

- أداء الأبيض منضبط والانسجام يتطور تدريجياً مع مرور زمن المباراة وسط ارتباك واضع لدفاع المنتخب اليمني.

تشكيلة الإمارات

تشكيلة اليمن