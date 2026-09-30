اليمن يهزم البحرين مجدداً.. ويحقق انتصاره الثاني في تاريخ كأس الخليجي

كتب المنتخب اليمني فصلاً جديداً في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب البحرين، بتغلبه عليه 5-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في «خليجي 27».

وجدد اليمن تفوقه على البحرين بعدما سبق له الفوز عليه 2-1 في النسخة الماضية التي استضافتها الكويت عام 2024، ليحقق انتصاره الثاني فقط في تاريخ مشاركاته في البطولة، وكلاهما جاء على حساب المنتخب البحريني.

وكانت البحرين البادئة بالتسجيل عبر علي الدوسري، مستفيداً من خطأ للمدافع اليمني رامي الوصماني«6».

لكن المنتخب اليمني لم يتأخر في إدراك التعادل بواسطة ناصر محمدوه، الذي استثمر كرة طويلة أرسلها أسامة أحمد، قبل أن يتجاوز حسن الكراني ويضع الكرة في الشباك«18».

ومنح عبد الواسع المطري المنتخب اليمني التقدم بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية ووضعها برأسه إلى يمين حارس البحرين،«31»، قبل أن يعزز رامي الوصماني النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عقب جملة من التمريرات أنهاها بتسديدة ناجحة داخل المرمى«40».

وأكمل عادل عباس رباعية اليمن بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء استقرت إلى يسار الحارس«44»، قبل ان يسجل علي جعفر مدن الهدف الثاني للبحرين (67) واختتم منتخب اليمن مهرجان الأهداف عن طريق رامي الوصماني الذي سجل الهدف الخامس (90+5).