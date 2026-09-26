منتخب اليمن يبحث عن كسر عقدة تاريخية أمام قطر في "خليجي" عمرها 22 عاماً

يبحث المنتخب اليمني يوم غدٍ عن كسر عقدة تاريخية أمام نظيره القطري عمرها 22 عاماً، وتحقيق انتصارٍ تاريخي أول في المواجهات التي جمعت المنتخبين على صعيد بطولات "كأس الخليج العربي" منذ مواجهتهما الأولى في يناير 2004، بعد أن التقيا سابقاً في ست مواجهات، انتزع على مدارها "العنابي" الفوز في خمس مناسبات، مقابل تعادل سلبي وحيد جاء في نسخة 2014.

وجاءت المواجهة الأولى في "خليجي 16" بالكويت، حين فاز المنتخب القطري على شقيقه اليمني بثلاثية نظيفة، ليكرر القطريين الفوز في ثاني المواجهات في11 يناير 2009 في "خليجي 19" في عمان بفوز قطري جديد بثنائية نظيفة، واتبعت في 25 مارس 2010 في "خليجي 20" بالفوز على صاحب الضيافة المنتخب اليمني بنتيجة (2-1).

وحملت مواجهة 16 نوفمبر 2014 في "خليجي 22" في السعودية حالة التعادل الوحيد (0-0) في المواجهات التي جمعت منتخبا قطر واليمن، قبل أن يعاود القطريين تفوقهم مجدداً بانتزاع فوزٍ جديد في 23 ديسمبر 2017 في "خليجي 23" بالكويت وجاء لـ "العنابي" برباعية نظيفة، قبل أن يحقق القطريين في 29 نوفمبر 2019 في "خليجي 24" الانتصار الأكبر بتاريخ المواجهات التي جمعتهم مع اليمن وجاء بنتيجة (6-0).

وإليكم تالياً تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعت منتخبا اليمن وقطر في بطولات كأس الخليج العربي:

1 يناير 2004- خليجي 16- فوز قطر على اليمن (3-0)

11 يناير 2009- خليجي 19- فوز قطر على اليمن (2-0)

25 مارس 2010- خليجي 20- فوز قطر على اليمن (2-1)

16 نوفمبر 2014- خليجي 22- التعادل السلبي (0-0)

23 ديسمبر 2017- خليجي 23- فوز قطر على اليمن (4-0)

29 نوفمبر 2019- خليجي 24- فوز قطر على اليمن (6-0)