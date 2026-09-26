ولد علي: منتخب اليمن يواجه "قطر المونديالي" بسلاحي "الانضباط ومحاربة الإهمال"

أكد المدير الفني للمنتخب اليمني، المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، أن الالتزام والانضباط وتلافي الأخطاء يمثلان سلاح "الأحمر" في مواجهة المنتخب القطري "المونديالي" بحسب وصفه، في المباراة التي تجعهما يوم غدٍ لحساب الجولة الثانية في "خليجي 27" المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال ولد علي في تصريحات صحفية: "نتطلع في مباراتنا أمام قطر، تصحيح الصورة التي ظهر عليها المنتخب اليمني في المباراة الافتتاحية وأدت لدفع (الأحمر) لضريبة غالية لحالة الإهمال الجماعي وكثرة الأخطاء على صعيد المنظومة الدفاعية، وكانت وراء تلقينا لخسارة ثقيلة أمام الإمارات في مباراتنا الافتتاحية".

وأضاف: "تمثل المباراة فرصة لرد الاعتبار، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب قطر القادم من مشاركة مونديالية في كأس العالم 2026، ويتمتع بعناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة".

وأوضح: "سنحاول بالإمكانيات التي نملكها مجاراة المنتخب القطري وتغيير الصورة التي ظهرنا عليها أمام منتخب الإمارات، والكرة اليمنية تتحسن لكنها تحتاج إلى الوقت"، مشدداً على ضرورة الانضباط التكتيكي وتقدم مباراة ونتيجة أفضل، معتبرا لقاء قطر محكاً رئيسياً لتطوير اللاعبان الشبان الذين تضمهم قائمة المنتخب اليمني الحالي.

وتطرق مدرب اليمن الحديث عن الموهبة الشابة عباس عادل: "عادل عباس موهبة، لكن يجن أن نختار الظروف المناسبة لمشاركته".

وتابع: "هدفنا أن نكون مستقرين، فأي منتخب يحتاج إلى عوامل نجاح، بعضها داخلي، وبعضها مرتبط بما يحيط بالمنتخب، مثل مستوى الدوري مشاركة اللاعبين في الخارج".

وفي السياق ذاته قال لاعب المنتخب اليمني رامي الوسماني، إن: "لاعبي المنتخب تعاهدوا على تقديم صورة أفضل في المواجهة المقبلة أمام قطر، بعد الاستفادة من دورس المباراة الماضية".

وأوضوح: "لدينا العديد من الدورس المستفادة، وخرجنا من المباراة السابقة بنقاط إيجابية وسلبية، ونشعر بالحزن على نتيجة المباراة، لكننا تعاهدنا على الظهور بصورة أفضل في المباراة المقبلة".

ويذكر أن المنتخب اليمني تعرض لهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام منتخب الإمارات في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية، في جولة شهدت تحقيق منتخب قطر لانتصارٍ مستحق على حامل اللقب المنتخب البحريني بنتيجة (2-0)..