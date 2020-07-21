أبوالغيط: الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، أن الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، والضامن لاستقلال البلد في مواجهة التدخلات الإقليمية الضارة بمصالحه وبأمن جيرانه. وشدّد أبوالغيط، خلال استقباله، أمس، رئيس وزراء اليمن، معين عبدالملك، على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن وتكامله الإقليمي ووحدة ترابه. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي، إن أبوالغيط حرص خلال اللقاء على التأكيد على دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مواجهة الأوضاع الخطيرة، خصوصاً على الصعيدين الصحي والإنساني.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء اليمني وضع أبوالغيط في صورة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد.

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