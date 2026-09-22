مدرب اليمن: مستعدون لـ «خليجي 27» بنسبة 400%

أكد مدرب منتخب اليمن، الجزائري نور الدين ولد علي، أن فريقه لا يتعامل مع بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، باعتبارها محطة تحضيرية لكأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية، مشدداً على أن البطولة الخليجية تمثّل هدفاً مستقلاً ويسعى المنتخب إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فيها.

وقال ولد علي: «هذا هو الفخ. قلت للاعبين ألا نضع هذه الفكرة في أذهاننا. كأس الخليج هدف، وكأس آسيا هدف آخر. الوضع في البطولة الآسيوية مختلف. لا أضع هذه الفكرة في ذهني. أستعد لـ(خليجي 27) بنسبة 400%، ثم سنفكر بعدها في آسيا».

ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب قطر، بطلة آسيا في النسختين الماضيتين، والبحرين حاملة لقب «خليجي 26»، إضافة إلى الإمارات في مجموعة تبدو صعبة على الورق، لكن ولد علي يرى أن قوة المنافسين يمكن أن تمنح لاعبيه حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال: «أنا شخصياً أحب خوض مباريات أمام منتخبات أفضل منا في التصنيف العالمي، لأن ذلك يمنح اللاعبين الحافز لتقديم جهد أكبر».

ويُعوّل المنتخب اليمني كذلك على الدعم الجماهيري من الجالية اليمنية في السعودية، خصوصاً أن الفريق لا يخوض مبارياته على أرضه، وهو ما يعتبره ولد علي فرصة لتعويض غياب الجمهور اليمني عن المدرجات.

وأوضح أن «ما نثمنه من إقامة البطولة في السعودية هو حضور الجماهير. نحن لا نلعب في اليمن ونخوض كل مبارياتنا خارجه، ومن ثم فهذه فرصة لنا كي نحصل على حافز من الجماهير».