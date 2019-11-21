الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض

المصدر: بروكسل - واس

أكد الاتحاد الأوروبي أن عودة رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تشكل خطوة أولى أساسية في تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: «إن وجود الحكومة في اليمن هو تطور رئيس، وإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع أصحاب المصلحة الالتزام بشروط الاتفاقية، وإبداء تعاون صادق على أرض الواقع، لضمان تنفيذه على نحو سلس، وفي الوقت المناسب».

وشدد البيان على أن التنفيذ الكامل ينبغي، بدوره، أن يمهد الطريق نحو اتفاق سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعميق تعاونه الثنائي مع الحكومة اليمنية، وتقديم دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في هذا الصدد.