مليارا دولار عجز الموازنة اليمنية لعام 2019

المصدر: واشنطن ـ سبأنت

قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، إن عجز موازنة الجمهورية اليمنية لعام 2019 يقدر بملياري دولار، داعياً إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.

جاء ذلك، في كلمته خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في إقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا الذي عقد في واشنطن، برئاسة رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

وأوضح وزير المالية اليمني، أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى.

وأكد الوزير أن اليمن لايزال يمر بظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تضافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها، وأعرب عن تقدير اليمن للمملكة العربية السعودية وما قدمته من مساعدات لمواجهة بعض التحديات الاقتصادية، منوهاً باستمرار البنك الدولي بصرف الدعم الموجه لحالات الضمان الاجتماعي.

وأعرب سالم بن بريك عن أمله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي، وتوسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية بإصلاح شامل.