الإرياني: سلوك الميليشيات يؤكد عدم اكتراثها للحالة الإنسانية

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن سلوك ميليشيات الحوثي الإيرانية ونهبها للمساعدات وإعاقة أنشطة الهيئات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، تأكيد على عدم اكتراثها للحالة الإنسانية الصعبة والأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن، جراء الحرب التي فجرتها، ومتاجرتها بحياة المواطنين.

وأكد في تغريدات له على «تويتر» إدانة الحكومة اليمنية للتهديدات المتكررة الصادرة من الميليشيات الإيرانية للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، التي كان آخرها حملة الإرهاب والتحريض والتشويه الذي يتعرض له برنامج الأغذية العالمي، على خلفية كشفه فساد الميليشيات الحوثية من نهب وعبث بالمساعدات والإمدادات الغذائية.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في اجتماع له بالمجلس المحلي بعدن، على ضرورة مواجهة متطلبات النازحين الموجودين في المحافظة، وتفعيل دور المنظمات الدولية ومكاتبها من خلال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومعالجة أي معوقات حول مشروع برنامج الأغذية العالمي الخاص بالتوزيعات النقدية للأسر الفقيرة في المحافظة، لتكون عدن أنموذجاً لنجاح المشروع حتى يتم تعميمه على بقية المحافظات.