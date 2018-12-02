هادي يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لليمن في مختلف الظروف

المصدر: عدن - سبأنت

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة لبلاده في مختلف الظروف، وذلك في برقية تهنئة أرسلها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة الذكرى الـ47 لليوم الوطني لدولة الإمارات.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، أن هادي أكد أن مواقف الإمارات الداعمة والمساندة لليمن تجسد أواصر الأخوة والهدف الواحد والمصير المشترك.

وأضاف الرئيس اليمني، أن الإمارات قدمت التضحيات والدماء الزكية لمواجهة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، الذي تنفذه أدوات طهران الإرهابية المتمثلة في ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وثمّن هادي الجهود الكبيرة والمشاركة الفعالة للإمارات، في إطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.

وأكد أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

كما بعث هادي برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.