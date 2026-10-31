المنتخب يهزم اليمن بهدفي خليل في «خليجي القدامى»

قاد اللاعب المخضرم فيصل خليل منتخب الإمارات إلى تحقيق فوزه الأول في كأس الخليج لقدامى اللاعبين، بتسجيله هدفي الانتصار على المنتخب اليمني، أمس، على استاد حمد الكبير، ضمن افتتاح مشوار المنتخبين في النسخة الثانية من البطولة المقامة حالياً في الدوحة.

وحصد «الأبيض» أول ثلاث نقاط في البطولة، بعدما قدم لاعبوه لمحات فنية مميزة، واستعادوا ذكرياتهم مع المستطيل الأخضر، رغم ابتعاد بعضهم عن الملاعب فترات طويلة. وافتتح فيصل خليل التسجيل للإمارات في الدقيقة الأولى، برأسية مستفيداً من تمريرة مثالية من إسماعيل مطر، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29، فيما ألغى حكم المباراة هدفاً سجله إسماعيل مطر خلال الشوط الأول.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين، ويخوض مباراته الثانية اليوم أمام نظيره البحريني.

وفي بقية مباريات البطولة أمس، فاز المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، فيما تعادل منتخبا السعودية والكويت 1-1، وحقق المنتخب العراقي، حامل اللقب، أكبر انتصارات البطولة حتى الآن، بتغلبه على المنتخب العماني بخمسة أهداف دون مقابل.

وشهدت مباراة المنتخب مع اليمن ارتداء اللاعب بشير سعيد شارة قيادة المنتخب الإماراتي داخل الملعب.

وضمت التشكيلة الأساسية للإمارات أمام اليمن مجموعة من اللاعبين الذين أسهموا في تتويج المنتخب بأول ألقابه في كأس الخليج، خلال النسخة الـ18 التي استضافتها الإمارات عام 2007، ومن بينهم الحارس وليد سالم، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وبشير سعيد، وفيصل خليل، وسالم خميس.

وجاءت التشكيلة الأساسية في مباراة أمس على النحو التالي: وليد سالم في حراسة المرمى، ووليد عباس ويوسف جابر وبشير سعيد وسيف محمد في الدفاع، وسلطان الغافري وهلال سعيد وإسماعيل مطر في الوسط، وفيصل خليل وسالم خميس في الهجوم.

نتائج الجولة الأولى

الإمارات - اليمن 2-0

قطر - البحرين 2-0

السعودية - الكويت 1-1

العراق - عمان 5-0