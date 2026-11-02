نقطة تكفي «الأبيض» أمام قطر لبلوغ نصف نهائي «خليجي القدامى» اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد حمد الكبير في الدوحة، مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، المقامة حالياً في قطر، إذ يبحث «الأبيض» عن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، إثر تعادله سلبياً أمام البحرين في الجولة الثانية، وقبلها فوزه على اليمن 2-صفر في الجولة الأولى.

ويكفي المنتخب، الذي يحتل المركز الثاني خلف قطر «المتصدر»، التعادل أو الفوز للعبور إلى الدور المقبل، ومرافقة المنتخب القطري الذي ضمن التأهل رسمياً إلى المربع الذهبي، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، إثر فوزه على اليمن 2-صفر في الجولة الماضية، وقبلها تغلبه على البحرين بالنتيجة ذاتها في المباراة الافتتاحية.

ويتنافس «الأبيض» مع نظيره البحريني على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية، بعدما ودّع المنتخب اليمني سباق التأهل إلى الدور المقبل، إثر تعرضه لخسارتين أمام الإمارات وقطر، ليبقى دون نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي اليوم البحرين مع اليمن، فيما تشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية بين العراق «حامل اللقب»، والسعودية، بينما يلتقي الكويت مع عُمان.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي غداً، فيما تُلعب المباراة النهائية الخميس المقبل.

ويتوقع أن يعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الوطني عيد باروت، على معالجة السلبيات التي صاحبت مباراة البحرين، التي لم يظهر خلالها «الأبيض» بالمستوى الفني المطلوب، على الرغم من خوضه المباراة بالتشكيلة ذاتها التي شاركت أمام اليمن، وظهرت بمستوى فني مميز.

ويضم «الأبيض» مجموعة مميزة من اللاعبين القدامى، من بينهم الحارس وليد سالم، وبشير سعيد، ويوسف جابر، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وفيصل خليل، وسالم خميس.

في المقابل، يضم المنتخب القطري، الذي يقوده المدرب يوسف النوبي، مجموعة من اللاعبين القدامى، أبرزهم مشعل عبدالله، الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين.