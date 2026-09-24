ولد علي يراهن على الحضور الكبير للجالية اليمنية

أكد مدرب منتخب اليمن، نور الدين ولد علي، أن المنتخب يدرك التغييرات التي طرأت على الأبيض الإماراتي، مشيراً إلى أن «الأبيض» يخوض مرحلة جديدة مع جهاز فني جديد، فيما يسعى المنتخب اليمني إلى تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج «خليجي 27»، معولاً على الدعم الجماهيري الكبير من أبناء الجالية اليمنية في جدة.

وقال ولد علي في المؤتمر الصحافي: «نعرف منتخب الإمارات والتعديلات التي حدثت فيه، ونعرف أنه مع مدرب جديد، وهذا الأمر يجعلنا أمام منافس لديه طموحات وأهداف جديدة».

وأضاف: «نسعى إلى تقديم مباراة قوية، وأن نكون في كامل تركيزنا، ونحاول استغلال نقاط القوة الموجودة لدينا، والتعامل بشكل جيد مع المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وتابع: «نحترم المنتخب الإماراتي، ونعرف إمكاناته، لكن في الوقت نفسه لدينا طموحنا، وسندخل المباراة برغبة كبيرة في تقديم المستوى الذي يليق بالمنتخب اليمني وتحقيق النتيجة التي نبحث عنها».