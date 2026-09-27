«الأبيض» أمام البحرين.. 90 دقيقة لحسم التأهل

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مواجهة مهمة أمام منتخب البحرين حامل اللقب، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27».

ويأمل «الأبيض» الإماراتي في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى ست نقاط، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في البطولة، وفك عقدة الخروج المبكر خلال النسخ الثلاث الأخيرة.

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين قد انتهت بفوز «الأبيض» بهدف دون رد، سجله اللاعب لوان بيريرا، وذلك في المواجهة الودية التي جمعتهما في سبتمبر 2025 على ملعب زعبيل، ضمن تحضيرات المنتخب للملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. فيما انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج بفوز البحرين بهدفين مقابل هدف، خلال «خليجي 25» التي أقيمت في العراق.

ويخطط «الأبيض»، بقيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، للحفاظ على الصدارة والصورة الزاهية التي رسمها بعد البداية الجيدة والمميزة أمام اليمن.

ويدخل المنتخب المباراة بروح معنوية عالية وإصرار كبير، في أعقاب الانتصار الكبير الذي حققه على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، إذ مثلت البداية الجيدة للمنتخب دفعة معنوية كبيرة للاعبين لمواصلة مشوارهم بالروح نفسها من الرغبة والإصرار والعزيمة التي تحلوا بها في المباراة الأولى.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن قطر، فيما يأتي منتخبا البحرين واليمن في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد، بعدما خسر كل منهما مباراته الافتتاحية.

ويتوقع أن يكون مدرب «الأبيض» قد درس المنتخب البحريني جيداً من خلال مباراته الأخيرة أمام قطر، للتعرف إلى نقاط القوة والضعف في صفوفه، بما يسهل مهمة «الأبيض» في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وينتظر أن يخوض المدرب الكرواتي زلاتكو المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاضت مباراة اليمن، مع إمكانية إجراء تغييرات بسيطة في طريقة وأسلوب اللعب، بما يتناسب مع مواجهة منتخب مثل البحرين، بطل النسخة الماضية، إذ إنه، رغم تعثره أمام قطر في النسخة الحالية، يضم في صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين.

ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير من مشجعي «الأبيض»، في أعقاب البداية القوية التي حققها المنتخب في الجولة الأولى.

في المقابل، فإن المنتخب البحريني، حامل اللقب، الذي يقوده المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، استعد بدوره جيداً لهذه المواجهة، ويسعى إلى تعويض خسارته أمام قطر في الجولة الأولى، من خلال معالجة الأخطاء التي صاحبت مباراته أمام «العنابي» القطري.

قطر في مواجهة اليمن

يطمح منتخب قطر إلى تحقيق فوزه الثاني في «خليجي 27» وتعزيز تأهله إلى الدور نصف النهائي، عندما يواجه اليمن اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، وفاز «العنابي» في الجولة الأولى على البحرين 2-0، فيما خسرت اليمن أمام الإمارات 0-4.

وقال مدرب قطر الإسباني خولن لوبيتيغي: «مواجهة اليمن لا يمكن أن تكون سهلة، بغض النظر عن الظهور الأول للمنافس، فمازال طرفاً في الحسابات حتى الآن».

بدوره، قال مدرب اليمن، الجزائري نورالدين ولد علي: «الخسارة الأولى كانت بمثابة درس قاسٍ وجب أن نتعلم منه، لا أتصور أن نظهر مجدداً بتلك الصورة». وتابع «سنستفيق، وسنستعد كما يلزم لمباراة قطر ونأمل أن نكون في الموعد».