منتخب الإمارات يبدأ تدريباته في جدة استعداداً لانطلاق مشواره في "خليجي 27"

يبدأ منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم اليوم "الثلاثاء" تدريباته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة منتخب اليمن الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".

وتقام البطولة في مدينة جدة، من 23 سبتمبر الحالي إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

ويخوض المنتخب الوطني أولى حصصه التدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يستضيف مباراته الافتتاحية أمام المنتخب اليمني.

وكان المنتخب قد اختتم أمس معسكره الإعدادي في أبوظبي، بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم قبل التوجه إلى جدة.

وتضم بعثة المنتخب 26 لاعباً، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد الفريق في المعسكر الداخلي خلال الأيام الماضية، وتخلله برنامج تدريبي مكثف استعداداً لخوض منافسات البطولة.