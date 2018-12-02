وزارة الثقافة اليمنية تحتفي بيوم الشهيد

المصدر: عدن - وام

احتفت وزارة الثقافة اليمنية بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بـ«يوم الشهيد»، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام، تقديراً وإجلالاً لتضحيات الشهداء. ونظمت الوزارة فعالية في المسرح الوطني بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، حضرها مستشار وزير الثقافة اليمني مراد رفيق الذي ألقى كلمة أكد فيها أن يوم الشهيد هو تخليد لذكرى شهداء الإمارات الذين استشهدوا في ميادين القتال، دفاعاً عن الإنسان اليمني من الميليشيات الحوثية الإجرامية، معرباً عن تقدير الشعب اليمني لتضحيات أبناء الإمارات دفاعاً عن اليمن وعن الدول العربية.

وقال إن احتفاءنا اليوم لن يكون كافياً أمام التضحيات التي قدموها من أجل اليمن ووطنهم دولة الإمارات.

وأضاف أن دولة الإمارات لم تقف فقط إلى جانب اليمن في ميادين التحرير من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بل كان دورها كبيراً في ميادين إعادة البناء والتأهيل وفي تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية ودعم المشروعات الاقتصادية التنموية والكثير من المشروعات الهادفة إلى النهوض باليمن، وما تقدمة الإمارات للثقافة لخير مثال على ذلك.