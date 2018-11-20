علي محسن: حريصون على السلام وبناء اليمن

المصدر: عدن - سبأنت

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أمس، حرص بلاده على تحقيق السلام، وعزمها التام على استعادة الدولة، والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي.

وأضاف خلال لقائه أمس، مع محافظي مأرب والجوف والبيضاء، للاطلاع على مستجدات استكمال التحرير وتطبيع الأوضاع في المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم سبأ؛ أن خيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، والذي أجمع عليه اليمنيون، وتم تدشين أقاليمه الستة فور انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، بمباركة كل القوى السياسية قبل انقلاب ميليشيات الحوثي، هو خيار يطمح لتحقيقه كل أبناء الشعب، باعتباره المخرج الرئيس والحل للكثير من مشكلات البلد.

وطالب نائب الرئيس اليمني المحافظين الثلاثة بمضاعفة الجهود وتطبيع الأوضاع، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وحثهم على الجد والعمل بما يهيئ لاستعادة الدولة اليمنية، وبناء اليمن الاتحادي الذي يلبي طموحات الشعب وتطلعاتهم في الأمن والعدالة والمواطنة المتساوية.

من جانبهم، قدم المحافظون الثلاثة تقارير عن جهود استكمال التحرير، وتطبيع الأوضاع، وإعادة إعمار ما خلفته الميليشيات، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والصحة والتربية والتعليم للمواطنين، مؤكدين استمرار الجهود لتحقيق أمن واستقرار الإقليم.