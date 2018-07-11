هادي: الميليشيات تستغل السلام لزرع الألغام

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لا تعي معنى السلام أو مفهومه، إنما تستغله عند شعورها بالتراجع والانكسار، لكسب مزيد من الوقت لزرع الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

وأكد خلال لقائه، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، رغبة الشعب اليمني ودول التحالف العربي بالسلام، لافتاً إلى معاناة المواطنين بمحافظة الحديدة من ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية، وعبثها بالمساعدات الإنسانية، وتهريب الأسلحة الإيرانية، وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد حربها على الشعب اليمني، فضلاً عن اعتداءاتها المتكررة على الملاحة الدولية، وتهديد دول الجوار.

وأشاد الرئيس هادي بمساعي المبعوث الأممي، وجهوده الحميدة نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

من جهته، قال غريفيث «سنعمل على التشاور مع مختلف الأطراف، لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة، المتسقة مع مرجعيات السلام، والتأكيد على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة».