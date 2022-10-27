بث مباشر لفعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ"الإمارات ومصر قلب واحد"

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وكبار المسؤولين والمثقفين والإعلاميين. تحت شعار تحت شعار #مصر_والإمارات_قلب_واحد.

ويقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من احتفالية "الإمارات ومصر قلب واحد" بكلمة افتتاحية للدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، بعنوان "كيف تساهم العلاقات السياسية الإماراتية المصرية في بناء عمق استراتيجي عربي".#مصر_والإمارات_قلب_واحد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lPKm2tOYiD — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 27, 2022

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