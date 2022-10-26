كلمة السيسي ضمن فعاليات اليوم الأول من احتفالية "الإمارات ومصر قلب واحد".. فيديو

السيسي : علاقتنا على مر التاريخ مع الإمارات لم تتغير وتتميز على الفهم الواقعي لظروف المنطقة والعالم وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.

السيسي: العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما أنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون والمصالح المشتركة يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.

السيسي : نجدد العهد مع الإمارات بالتعاون والتكامل المصير المشترك.

السيسي: التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلي مستوى، والأفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة وستعود بالخير الوفير على شعبي الدولتين وشعوب الوطن العربي جميعا.

السيسي: أخيرا واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير.. لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصبية التي مرت بها مصر منذ 10 سنوات.. والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة وانهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد وهو العهد الذي أجدد التمسك به.

كلمة فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات اليوم الأول من احتفالية 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية#مصر_والإمارات_قلب_واحد #وام pic.twitter.com/8viWxAc9wX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 26, 2022

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

مصر والإمارات.. علاقة راسخة.. بقلم منى بوسمرة

حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو