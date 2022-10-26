الإمارات ومصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام.. فيديو
نشرت وكالة أنباء الإمارات وام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان الإمارات ومصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام، جاء ذلك على هامش انطلاق "الملتقى الاقتصادي" بفعاليات الاحتفال بـ 50عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية، والتي انطلقت صباح اليوم.
المزيد في الفيديو المرفق.
#الإمارات و #مصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام #وام pic.twitter.com/8VYTdc1gIE— وام الاقتصادية (@BusinessWam) October 25, 2022
بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية
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