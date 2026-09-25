تركية تقتل خطيبها لرفضه الاستيقاظ مبكرًا لإتمام إجراءات الزواج

شهدت مدينة أضنة التركية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه إثر طعنة خلال مشاجرة مع خطيبته البالغة 19 عامًا، أثناء استعدادهما لاستكمال إجراءات الزواج.

وبحسب الرواية المتداولة في التقارير المحلية، حاولت عائشة غول إيقاظ خطيبها حسن تيمور في الصباح للحاق بموعد إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج.

وذكرت التقارير أن مشادة كلامية نشبت بين الخطيبين داخل الشقة التي كانا يتواجدان بها، قبل أن تتطور إلى اشتباك بينهما.

وأضافت أن حسن لكم خطيبته خلال المشاجرة، فيما ردت عائشة بطعنه باستخدام سكين من المطبخ، قبل أن تتصل بالإسعاف وتطلب إنقاذه.

ونُقل الشاب إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، بينما ألقت الشرطة القبض على عائشة وبدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وخلال التحقيقات، قالت الشابة إنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها ولم تكن تقصد قتل خطيبها، وفق ما نقلته التقارير المحلية.

وكان الخطيبان قد بدآ بالفعل في الاستعداد لحفل الزفاف وترتيب عدد من تفاصيله، قبل أن تنتهي العلاقة بالواقعة التي تخضع حاليًا للتحقيق.

