مكتوم بن محمد: مصر والإمارات قصة المواقف المشرفة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات ومصر ستبقيان على قلب واحد، مشيراً سموه إلى أن مصر ترتبط في ذاكرة أبناء الإمارات بقصة التلاحم والإخاء منذ زمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر» أمس: «مصر في ذاكرتنا هي قصة الإخاء والتلاحم، بدأها زايد الخير، ولا زالت منذ 50 عاماً تملأ القلوب محبة وفخراً. مصر والإمارات قصة المواقف المشرفة والثقة والتعاون المثمر، ومصير مشترك مرتبط بعروبتنا منذ الأزل. نحتفل اليوم بما حققناه معاً ونمضي نحو مستقبل مشرق لتبقى مصر والإمارات على قلب واحد».

وتحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، انطلقت أمس الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومة دولة الإمارات في قلب القاهرة، بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين، وسط حضور لافت من وزراء ومسؤولين ومثقفين وإعلاميين، وبرنامج حافل بالجلسات والحوارات التي تناقش ماضي وحاضر ومستقبل تلك العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

وتتواصل الفعاليات حتى الغد، لدفع العلاقات بين البلدين الشقيقين نحو آفاق مستقبلية أرحب، وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة لصالح خير ورخاء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.