5 عادات تتعب الكلى عند المرأة بعد الأربعين

مع التقدم في العمر، تصبح العناية بصحة الكلى أكثر أهمية، خصوصًا لدى النساء بعد سن الأربعين، إذ قد تؤدي بعض العادات اليومية البسيطة إلى إرهاق الكلى ورفع احتمالات تعرضها للمشكلات الصحية.

وبحسب تقرير نشره موقع (NEWS18)، فإن تجنب بعض السلوكات الخاطئة يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى والحد من مخاطر الإصابة بأمراضها.

ويأتي في مقدمة هذه العادات الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة الطبيب، إذ قد يؤدي الاستخدام غير السليم لها على المدى الطويل إلى الإضرار بالكلى.

كما تمثل قلة شرب الماء خطرًا آخر، لذلك يُنصح بالحصول على نحو 6 إلى 8 أكواب يوميًا، إذ يمكن أن يزيد نقص السوائل فرص الإصابة بحصوات والتهابات الكلى، وقد تتطور الالتهابات الشديدة في بعض الحالات إلى تسمم الدم.

أما الإفراط في تناول البروتين، فعلى الرغم من أهمية البروتين للجسم، فإن استهلاكه بكميات كبيرة قد يفرض ضغطًا إضافيًّا على الكلى، ومع استمرار ذلك قد يرتفع خطر تعرضها للتلف.

ومن العلامات التي لا ينبغي تجاهلها أيضًا كثرة التبول ليلًا، إذ قد تكون مرتبطة باضطرابات في وظائف الكلى، ما يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

وينصح الخبراء بعدم حبس البول لفترات طويلة، لأن ذلك قد يساعد على نمو البكتيريا وانتقال العدوى إلى الكلى، ما قد يؤدي إلى حدوث أضرار فيها.