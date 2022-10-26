البواردي: العلاقات الإماراتية المصرية نموذج ملهم في العلاقات العربية

أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي أن العلاقات الاماراتية المصرية تقدم على مدى نصف قرن من الزمن نموذجاً ملهماً في العلاقات العربية ـ العربية، سواء من حيث تنوع أسس هذه العلاقات أو تنوع روافدها الاستراتيجية التي توفر لها القدرة على الاستمرار والتطور بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.وقال معاليه في كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية..إن ما يعزز هذا كله ..التفاهم العميق الذي يجمع بين قيادتي البلدين، والذي يوفر أساساً قوياً للتغلب على أي تحديات تواجه هذا النموذج المتطور من العلاقات بين الأشقاء العرب.

وأضاف أن عمق هذه العلاقات ورسوخها يرتبط أساساً بتنوعها وتعدد روافدها بما يؤدي إلى اتساع قاعدة الارتكاز التي تتكىء عليها العلاقات والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين" فهناك تقارب وصلات قوية وثيقة على الصعيد العسكري وتعاون واسع النطاق في المجال العسكري بين الإمارات ومصر، حيث تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية، بشكل مستمر وممنهج، بشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون، في سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة".

وأشار إلى أن هذا التعاون العسكري المتنامي وعلى مدى الخمسين سنة الماضية .. يتجلى كذلك في لقاءات قيادات الدفاع في البلدين الشقيقين، حيث تعددت لقاءات كبار القادة العسكريين في مناسبات وفعاليات دورية مختلفة، فضلاً عن الزيارات المتبادلة للوفود العسكرية الاماراتية والمصرية، حيث يجري ذلك في اطار حرص دائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

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