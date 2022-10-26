حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو

مع بدء فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، والتي بدأت منذ قليل، توثق لكم عدسات "الإمارات اليوم" الحضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في حفل الإفتتاح.

حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال #مصر_والإمارات_قلب_واحد بمناسبة مرور 50 عاماً من العلاقات بين الدولتين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xmmcjIPEdl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2022