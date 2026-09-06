شرطة أبوظبي⁩ تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة

دعت شرطة أبوظبي⁩ من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة (إكس) اليوم الأحد، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.