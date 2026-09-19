فضيحة تهز "الصحة البريطانية": 20 امرأة فقدن "صدورهن" بسبب خطأ في التشخيص

كشفت مؤسسة صحية تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن 20 امرأة خضعن لاستئصال الثدي دون حاجة طبية، ضمن مئات المرضى الذين تعرضوا لأضرار أثناء علاجهم في وحدة متخصصة بسرطان الثدي شمال شرق إنجلترا.

وأوضحت مؤسسة "كاونتي دورهام ودارلينجتون" (CDDFT)، وفقًا لـ"بي بي سي"، أن مراجعة 514 حالة أظهرت تعرض 315 مريضًا لأضرار، بينهم 77 شخصًا عانوا أضرارًا جسيمة، فيما تأكدت وفاة مريض واحد.

وتشمل المراجعة الحالات التي تلقت علاجًا لسرطان الثدي بين يناير 2023 وفبراير 2025، إلى جانب ملفات 640 مريضًا تواصلوا مع خط ساخن أطلقته المؤسسة عقب ظهور الشكاوى.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ستيف راسل، إنه يعتذر «دون تحفظ» عن الأضرار التي لحقت بالمرضى، مؤكدًا أن ما حدث "غير مقبول على الإطلاق".

وكشفت المراجعة أيضًا عن حالات تأخر فيها تشخيص سرطان الثدي أو لم يُشخّص في الوقت المناسب، فيما أفادت المؤسسة بأن بعض المرضى أصيبوا لاحقًا بانتشار السرطان.

ومن المنتظر صدور قرار بشأن توسيع نطاق المراجعة لتشمل حالات تعود إلى عام 2015، وهو ما قد يستدعي فحص نحو 10 آلاف سجل طبي.

وتتعاون المؤسسة مع شرطة دورهام والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للتحقيق في شكاوى المرضى وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات جنائية.

وتأتي التطورات بعد تقارير عن إخفاقات في الوحدة، بينها ضعف مشاركة الحالات في اجتماعات الفرق الطبية متعددة التخصصات، التي تهدف إلى مراجعة خطط العلاج قبل اتخاذ قرارات رئيسة، مثل استئصال الثدي.

كما رصدت مراجعات سابقة معدلات مرتفعة لإعادة العمليات الجراحية وانخفاضًا في جراحات إعادة بناء الثدي، إلى جانب ممارسات لم تتوافق مع إرشادات الرعاية المثلى.

وتواجه المؤسسة أيضًا تساؤلات بشأن ترتيبات مالية سابقة، إذ دفعت نحو 6 ملايين جنيه إسترليني خلال ست سنوات لعيادات وشركات جراحية خاصة كان يديرها الاستشاري أمير بهاتي، الرئيس السريري السابق لخدمات الثدي.

وقال راسل إن المؤسسة أنهت هذا الترتيب، مقرًا بوجود "تضارب في المصالح لم تتم إدارته بالشكل الصحيح".

وأُوقف بهاتي عن ممارسة العمل السريري، فيما أكد التزامه بمسار التحقيق وعدم رغبته في التعليق على القضية خلال استمراره.

وأكدت المؤسسة تعاونها مع التحقيقات، بينما قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها تعمل مع الجهات المختصة وخبراء مستقلين لمعالجة الإخفاقات وضمان سلامة المرضى مستقبلًا.