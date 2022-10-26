بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

البث المباشر | الاحتفال بـ50 عامًا من العلاقات الإماراتية المصرية https://t.co/TbwY7t23WY — UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 26, 2022

رئيس مجلس إدارة «اتصالات مصر» جمال السادات متحدثا لـ«الإمارات اليوم» على هامش اليوم الأول من احتفالية #مصر_والإمارات_قلب_واحد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pykvoJmHUV — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2022

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ونموذج الإمارات ومصر يعكس حجم الإمكانات التي يخلقها التعاون والتكامل .#مصر_والإمارات_قلب_واحد #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2022