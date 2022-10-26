انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة
انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات في العاصمة المصرية - القاهرة.
تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.
بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية
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