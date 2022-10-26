انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة

انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات في العاصمة المصرية - القاهرة.

تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

مصر والإمارات.. علاقة راسخة.. بقلم منى بوسمرة

السيسي: الشعبان المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد

حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو