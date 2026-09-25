ولادة أول طفل منذ 34 عاماً على جزيرة نائية في اسكتلندا

شهدت جزيرة "نورث رونالدساي" النائية، وهي أقصى شمال أرخبيل أوركتي الاسكتلندي، حدثاً تاريخياً واستثنائياً بولادة طفل جديد على أرضها لأول مرة منذ أغسطس 1992.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، رُزقت أليس تريل فورد وشريكها خورخي سواريز بطفلهما الرابع "دانكن وايلدر ثورستين"، الذي ولد في منزل العائلة التاريخي "هولاند هاوس" بوزن بلغ نحو 3.9 كغم، لتستمر بذلك رابطة عائلية بالجزيرة تمتد لقرابة 300 عام.

وكانت العائلة المقيمة في كوستاريكا قد زارت منزل الأسرة في يونيو الماضي، قبل أن تقرر الأم بفضل حدسها الداخلي خوض تجربة الولادة هناك بدلاً من المستشفى.

وبدعم مكثف من هيئة الخدمات الصحية الوطنية الاسكتلندية (NHS) وطاقم القابلات وخفر السواحل، تمت الولادة بسلام ودون عقبات.

ويحمل المولود الجديد اسم جده الراحل "دانكن"، الذي كان حائكاً ومسؤولاً سابقاً للجزيرة. وإحياءً للتقاليد التاريخية، رفع الوالدان علم منزل "هولاند هاوس" المتوارث منذ عام 1727 فور ولادة الطفل في الساعة 4:05 صباحاً، معلنين النبأ للسكان، كما أهدوا أهالي الجزيرة زجاجات مزينة بأصداف حظ ونباتات أربع أوراق احتفالاً بالمناسبة.

وتُعرف الجزيرة النائية ببيئتها الفريدة وأغنامها الشاطئية التي تتغذى على أعشاب البحر، ولم تشهد أي ولادات منذ عقود بسبب العزلة وصعوبة المواصلات، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طائرة صغيرة أو رحلة عبّارة تستغرق نحو ثلاث ساعات من العاصمة كيركوال.

وأكدت الأم أن الطفل سيعود سنوياً للجزيرة ليرتبط بمسقط رأسه وتاريخ أجداده.

