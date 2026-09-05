1.2 مليون روبية .. هندية أخفت مدخراتها عن زوجها فالتهمتها الفئران

تلقت امرأة هندية صدمة حياتها بعدما فوجئت بان الفئران حوّلت ثروتها المدخرة إلى قصاصات من الأوراق النقدية، بعدما قضمت 1.2 مليون روبية، (12,540) دولارًا أمريكيًا كانت جمعتها سرًا على مدى ثماني سنوات داخل صندوق في منزلها بولاية أوتار براديش.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت السيدة، من منطقة غوندا، بدأت منذ نحو عام 2019 في ادخار مبالغ صغيرة بصورة تدريجية، حتى بلغت مدخراتها نحو 1.2 مليون روبية، حيث كانت تخطط لاستخدام الأموال في شراء مجوهرات ذهبية، ولم تكن قد أخبرت زوجها بوجود هذه المدخرات.

ولكن عندما فتحت الصندوق بعد سنوات، فوجئت بأن الفئران تمكنت من الوصول إلى الأموال ومزقت كميات كبيرة من الأوراق النقدية، فيما لم يتبق من بعض الأوراق سوى أجزاء متناثرة.

وانتشر مقطع مصور للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمدخرات، فيما عملت الأسرة على فرز الأوراق التي لا تزال بحالة تسمح بالتعامل معها عن تلك التي تعرضت للتلف الشديد.

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة داخل المنازل، حيث يمكن أن تتعرض الأموال للتلف بسبب القوارض أو الرطوبة أو الحرائق، فضلًا عن مخاطر السرقة.