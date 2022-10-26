أبوالغيط في احتفال مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية: نحن أمام نموذج مبهر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته التي ألقاها في حفل الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية: جاءت هذه الاحتفالية اليوم لكي نتحدث عن العلاقات العربية-العربية، ليس من باب الانتقاد أو التباكي كما يجري هذا الحديث عادة، لكن من زاوية الإمكانية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العلاقات في ضوء نموذج مبهر، نحتفي به اليوم ونُقدره ونُعرب عن سعادتنا به لعلاقات ممتدة بين دولتين عربيتين جمعتهما روابط شديدة الخصوصية والتميز لخمسة عقود متواصلة.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن نموذج العلاقات بين مصر والإمارات بما يعكسه من تكامل في الجوانب المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يُمثل وبكل الصدق مثالاً نطمح إليه، ونتطلع له لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين دولنا العربية وللإمكانيات الكبيرة التي يُمكن إطلاقها، والطاقات التي يُمكن تفجيرها والاستفادة منها، إذا أُديرت العلاقات بين دولنا على نحو صحيح، وبرؤية إستراتيجية تكاملية.

وأضاف أبو الغيط، أن الجامعة العربية هي الرابح الأول من أية علاقات بينية طيبة بين دولها الأعضاء سواء في أي إطار، ثنائي أو متعدد، فيما بين الدول العربية وبعضها البعض فلستُ من أنصار أن الرابطة العربية يتعين أن تتمثل في الجامعة وحدها دون غيرها، وإنما أعتبر الجامعة مظلة كبرى شاملة تضم تحتها كافة أشكال التعاون والتنسيق بين الدول العربية.. وتكتسب الجامعة قوة وحيوية من كافة التجمعات العربية، ومختلف أشكال التعاون بين الدول الأعضاء.

ومع ذلك، فإنني –كأمين عام للجامعة- أحث الدول العربية دوماً على أن تجعل العلاقات بينها سبيلاً وطريقاً، إلى التكامل العربي بمعناه الشامل، فالغاية من الجامعة العربية هي أن يتخذ التعاون والتنسيق بين الدول شكلاً مؤسسياً، وطابعاً مستديماً وممنهجاً وشاملاً.

نحن نتحدث اليوم عن دولتين لهما إسهام بارز، وحضور مهم في عمل الجامعة العربية على كافة الأصعدة... فمصر والإمارات من الدول الحريصة على العمل العربي المشترك بمعناه الجماعي.. وكل منهما تُكرس جزءاً معتبراً من تحركاتها ونشاطها الدبلوماسي للعمل العربي في إطار الجامعة.

وأشار أبو الغيط إلى ما نتابعه جميعاً من تطورات عالمية متسارع وتفاعلات شديدة السيولة والتحول تنطوي على أزمات متلاحقة وغير مسبوقة في حدتها وتواترها وفي خضم هذه الأزمات تزداد حدة الاستقطاب في النظام الدولي، كما يتصاعد الاتجاه إلى التكتل والتصلب في المواقف.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

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