على طريقة الفيسبوك .. "واتساب" سيذكّرك بأعياد ميلاد أصدقائك

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون، قد تجعل نسيان أعياد ميلاد جهات الاتصال أمرًا أصعب، بعدما بدأ اختبار طريقة لعرض مناسبات الميلاد مباشرة داخل التطبيق، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق التقويم.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتساب التجريبية، يطوّر التطبيق قسمًا جديدًا لجهات الاتصال على نظام iOS، يتضمن تذكيرات بأعياد الميلاد.

وعند حلول عيد ميلاد أحد الأشخاص، سيظهر بجوار اسمه رمز كعكة مع عبارة "عيد الميلاد اليوم"، ليتمكن المستخدم من ملاحظة المناسبة بمجرد فتح قسم جهات الاتصال.

ولن يختفي التنبيه سريعًا، إذ سيظل ظاهرًا طوال يوم المناسبة، ما يمنح المستخدم فرصة لملاحظته عند الدخول إلى قسم جهات الاتصال، وربما دفعه إلى إرسال رسالة تهنئة قبل انتهاء اليوم.

وتعتمد الميزة على بيانات موجودة بالفعل في الهاتف، لذلك لن يكون المستخدم مضطرًا إلى تسجيل تواريخ الميلاد مرة أخرى داخل واتساب.

ويستخرج واتساب تاريخ الميلاد من تطبيق جهات الاتصال الموجود على الهاتف. فإذا كان المستخدم قد حفظ تاريخ ميلاد أحد الأشخاص ضمن بياناته، يمكن للتطبيق الاستفادة من هذه المعلومة وإظهار التذكير تلقائيًا.

وفي حال عدم وجود التاريخ، يستطيع المستخدم إضافته إلى بيانات جهة الاتصال من خلال تطبيق جهات الاتصال على آيفون، ليتمكن واتساب من قراءته عند فتح التطبيق لاحقًا.

ولا تتوقف خطة واتساب عند مجرد التذكير بالمناسبة؛ إذ كشف WABetaInfo في تقرير نشره أول من أمس، أن التطبيق يعمل كذلك على إضافة خانة مخصصة لعيد الميلاد داخل شاشة معلومات جهة الاتصال.

وبذلك سيتمكن المستخدم من الاطلاع على تاريخ ميلاد الشخص المحفوظ في الهاتف حتى قبل حلول المناسبة، بينما يظهر تذكير الكعكة وعبارة "عيد الميلاد اليوم" عند وصول يوم الميلاد.

ورغم ظهور هذه الوظائف ضمن اختبارات واتساب على نظام iOS، فإن تذكيرات أعياد الميلاد في قسم جهات الاتصال لم تصبح متاحة بعد لمختبري النسخ التجريبية، ولا يزال موعد طرحها للمستخدمين غير معلن.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطوير واتساب لقسم جهات اتصال جديد على آيفون، والذي يهدف إلى إتاحة معلومات إضافية عن جهات الاتصال داخل التطبيق.