وزيرة التخطيط المصرية: العلاقات المصرية - الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في كلمتها خلال فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد"، إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات.

وأضافت السعيد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول وهي علاقات قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، ونسجت روابط الأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً لتصبح بمثابة نموذج في العلاقات العربية العربية وانعكس صداها وأثرها في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات التعاون، مشيرة إلى التعاون بين البلدين في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر في أسوان ، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي ، علاوة على التعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار السنوات الماضية.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها أنه تم تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك جاء في إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسّع في اطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة.

وأكدت الوزيرة على أن الاتفاقات تعكس ما تتمتّع به الدولتان من إمكانيات ومزايا تنافسية ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية عددا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

أبرز ما تطرقت له معالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمتها ضمن افتتاحية فعاليات #مصر_والإمارات_قلب_واحد#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/aj7s7BzpCC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2022

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