أجندة فعاليات اليوم الأول لاحتفالية "الإمارات ومصر قلب واحد"

يشهد اليوم الأول من فعاليات الاحتفال بـ 50عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية ، انطلاق "الملتقى الاقتصادي"، بجلسات رئيسية وأجندة متنوعة تستعرض العلاقات المشتركة وأهم التجارب والقصص الناجحة في القطاعات الحيوية.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

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