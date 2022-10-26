مكتوم بن محمد: نحتفل اليوم بما حققناه معا ونمضي نحو مستقبل مشرق لتبقى مصر والإمارات على قلب واحد

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة قال خلالها سموه "مصر في ذاكرتنا هي قصة الإخاء والتلاحم، بدأها زايد الخير، ولا زالت منذ 50 عاما تملأ القلوب محبة وفخرا. مصر والإمارات قصة المواقف المشرفة والثقة والتعاون المثمر، ومصير مشترك مرتبط بعروبتنا منذ الأزل. نحتفل اليوم بما حققناه معا ونمضي نحو مستقبل مشرق لتبقى مصر والإمارات على قلب واحد".

#مكتوم_بن_محمد: مصر في ذاكرتنا هي قصة الإخاء والتلاحم، بدأها زايد الخير، ولا زالت منذ 50 عاما تملأ القلوب محبة وفخرا. مصر والإمارات قصة المواقف المشرفة والثقة والتعاون المثمر، ومصير مشترك مرتبط بعروبتنا منذ الأزل.#مصر_والإمارات_قلب_واحد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/9yBahEL723 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2022

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