مصر بعدسة القمر الاصطناعي خليفة سات.. صورة

نشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة مصر بعدسة القمر الاصطناعي خليفة سات، وذلك احتفالًا بـ 50 عاماً من العلاقات المميزة بين دولة الإمارات ومصر،

وعلق الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نشارككم هذه الصورة التي التقطها القمر الاصطناعي خليفة سات، حيث يظهر فيها جمال مدينة القاهرة من الفضاء".

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