5.6 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في جلسة نهاية الأسبوع

أغلق سوق دبي المالي، أمس، آخر جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.33%، أو ما يعادل 19.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5818.47 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، تصدرتها العقارات والبنوك.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في «دبي المالي» إلى 968.55 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 962.91 مليار درهم في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بمكاسب بلغت نحو 5.64 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، هي العقارات بنسبة 0.82%، والبنوك بنسبة 0.56%، والمرافق العامة بنسبة 0.18%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 1.11%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 642.46 مليون درهم، بعد التداول على نحو 188.49 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13 ألفاً و458 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 2.45 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات تجاوزت 314.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 311.95 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» و«الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«طلبات» و«العربية للطيران»، على 70.84% من إجمالي سيولة السوق خلال جلسة أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 455.09 مليون درهم، من إجمالي تداولات السوق البالغة 642.46 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار للتطوير» نشاط السوق من حيث السيولة، بتداولات بلغت نحو 195.04 مليون درهم، عند سعر 12.82 درهماً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 143.62 مليون درهم، عند سعر 11.38 درهماً.

وجاء سهم «سلامة» في المركز الثالث، بتداولات بلغت 45.05 مليون درهم، عند سعر 1.8 درهم للسهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 39.59 مليون درهم، عند سعر 29.92 درهماً.

وحل سهم «طلبات» خامساً، بتداولات بلغت 17.65 مليون درهم، عند سعر 1.05 درهم، فيما جاء سهم «العربية للطيران» سادساً، بتداولات بلغت 14.14 مليون درهم، عند سعر 4.41 دراهم للسهم.

وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس عند مستوى 9795.67 نقطة، وبلغت قيمته السوقية نحو 2.57 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 989.91 مليون درهم، بعد التداول على نحو 211.09 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19 ألفاً و801 صفقة.