البنوك تقود ارتفاعات «دبي المالي» بمكاسب 14.38 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق تعاملات أمس عند مستوى 6170.2 نقطة، صاعداً بنسبة 1.36%، أو ما يعادل 82.73 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم ستة قطاعات، على رأسها البنوك والصناعة والعقارات، وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.027 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.012 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 14.38 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود أسهم ستة قطاعات، في مقدمتها أسهم قطاع البنوك بـ2.53%، والصناعة بنسبة 1.13%، والعقارات بـ0.82%، إضافة إلى المرافق العامة بـ0.34%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ3.24%، والمواد الأساسية بـ3.24%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 201.05 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 864.26 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 663.21 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 1.86 مليار درهم، بعد التداول على نحو 462.21 مليون سهم، وتنفيذ 29 ألفاً و495 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«اتحاد انيرجي القابضة»، و«طلبات» على نسبة تتجاوز 85.4% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.59 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.86 مليار درهم.

وتصدَّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 768.69 مليون درهم، وجاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 269.89 مليون درهم، بينما حلَّ سهم «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 184.59 مليون درهم.

وجاء سهم «دبي الإسلامي» رابعاً، من حيث السيولة بنحو 169.22 مليون درهم، بينما جاء سهم «اتحاد انيرجي القابضة» خامساً بقيمة تداولات 144.99 مليون درهم، وحلَّ سهم «طلبات» سادساً بتداولات بلغت 61.27 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.767%، أو ما يعادل 72.69 نقطة، ليغلق عند مستوى 9555.78 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.516 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.499 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 17 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.58 مليار درهم، بعد التداول على نحو 515.29 مليون سهم، وتنفيذ 50 ألفاً و262 صفقة.