سيولة أسواق المال المحلية تتجاوز 9.62 مليارات درهم في أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 9.62 مليارات درهم، توزعت بواقع 2.977 مليار درهم في سوق دبي المالي، و6.65 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 3.47 مليارات سهم، من خلال تنفيذ 176 ألفاً و148 صفقة.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.39%، أو ما يعادل 23.04 نقطة، عند مستوى 5980.27 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم قطاعي البنوك بنسبة 1.75%، والصناعة بنسبة 0.58%

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 994.42 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة مع 990.02 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 4.4 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، سيولة جاوزت 2.977 مليار درهم، بعد التداول على نحو 1.56 مليار سهم، وتنفيذ 67 ألفاً و173 صفقة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات في سوق دبي على 35.78% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعادل 1.07 مليار درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي استأثر بتداولات بلغت 885.38 مليون درهم.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 816.71 مليون درهم، تلاه قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات المدرجة فيه نحو 527.15 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 71.97 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.066 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 994.22 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10200.73 نقطة، فيما بلغت رسملة السوق، نحو 2.667 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 6.65 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.91 مليار سهم، وتنفيذ 108 آلاف و975 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق أبوظبي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 160.01 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 2.83 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.67 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 123.24 مليون درهم على 52 مليون سهم من أسهم شركة «بروج إل بي سي» بسعر 2.37 درهم للسهم.