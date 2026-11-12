«دبي المالي» يكسب 20 مليار درهم مع أول طرح في الإمارات خلال 2026

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، ليغلق تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 6221.23 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.827%، أو ما يعادل 51.03 نقطة، تزامناً مع إدراج أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ» المالكة لمجمع دبي للاستثمار، والذي يعد أول طرح عام أولي تشهده الإمارات خلال عام 2026، بما يعكس الثقة بأسواق رأس المال في الدولة وإمارة دبي، ويؤكد مكانة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.047 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.027 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت أكثر من 20 مليار درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 93 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 620.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 527.49 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 1.26 مليار درهم، بعد التداول على نحو 582.85 مليون سهم، وتنفيذ 22 ألفاً و775 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي» هي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، و«دي آي بي هولدينع» و«شعاع كابيتال» و«بنك دبي الإسلامي» على نسبة تتجاوز 82.4% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.04 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.26 مليار درهم.

واستحوذت أسهم «دي آي بي هولدينع» على نحو 9% من إجمالي التداولات في السوق بقيمة 113.97 مليون درهم، بينما قفز سعر السهم في أول يوم إدراج له في السوق بنسبة 5.37%، ليصل إلى 1.18 درهم للسهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لطرح «دي آي بي هولدينع» نحو 1.9 مليار درهم، من خلال بيع مليار و735 مليوناً و243 ألفاً و300 سهم عادي قائم، تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، من قبل «دبي للاستثمار» المساهم البائع الوحيد في الطرح التي تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد الإدراج.

وبلغ سعر الطرح النهائي 1.12 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم، وعائداً ضمنياً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5%، استناداً إلى توزيعات الأرباح السنوية المتوقعة للشركة والبالغة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تغطية قوية للاكتتاب عبر مختلف مستويات النطاق السعري المعلن سابقاً.

ويأتي الإدراج في ظل ارتفاع نشاط التداول واستمرار مشاركة المؤسسات الاستثمارية في أسواق رأس المال بدبي.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع «دي آي بي هولدينغ» توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية 2026، باستثناء توزيعات الأرباح البالغة 100 مليون درهم التي صُرفت قبل الطرح العام الأولي في سبتمبر 2026، تليها توزيعات بقيمة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027، و750 مليون درهم عن السنة المالية 2028.

ومن المتوقع صرف أول توزيعات أرباح بعد الطرح العام الأولي بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026، في أبريل 2027.

واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع كل من رئيس مجلس إدارة «دي آي بي هولدينغ» نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، خالد جاسم بن كلبان، والرئيس التنفيذي لشركة «دي آي بي هولدينغ»، عمر المسمار، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.