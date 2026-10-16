11.25 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.84%، أو ما يعادل 48.84 نقطة، عند مستوى 5867.31 نقطة، بدعم ارتفاع 5 قطاعات وعلى رأسها الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 979.8 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة مع 968.54 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 11.26 مليار درهم.

ودعم أداءَ السوق صعود 5 قطاعات، وعلى رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.08%، والعقارات بنسبة 0.75%، علاوة على ارتفاع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.74%، والاتصالات بنسبة 2.35%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 4.17%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 2.22 مليار درهم، بعد التداول على نحو 791.96 مليون سهم، وتنفيذ 58 ألفاً و846 صفقة.

واستحوذ قطاع العقارات على نحو 42.05% من إجمالي سيولة السوق، حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات العقارية المدرجة نحو 934.14 مليون درهم في أسبوع، واستأثرت شركة «إعمار العقارية» بالنصيب الأكبر، مع تداولات على أسهم الشركة بلغت نحو 753.7 مليون درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي. أما قطاع البنوك فكانت حصته 26% من سيولة السوق الإجمالية بواقع 578.02 مليون درهم، فيما بلغت التداولات على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الصناعة نحو 243.16 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 61.6 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 932.82 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 871.22 مليون درهم.

إلى ذلك، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9808.37 نقاط، وبلغت رسملة السوق نحو 2.565 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 4.84 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.57 مليار سهم، وتنفيذ 98 ألفاً و757 صفقات.