أسواق المال الإماراتية تواصل ارتفاعها بمكاسب جاوزت 14 مليار درهم

واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.704%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.503%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية في جلسة نهاية الأسبوع، أمس، جاوزت 14 مليار درهم، بدعم من الأداء القوي للأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من نحو 3.572 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى نحو 3.586 تريليونات درهم، أمس، موزعاً بواقع 2.607 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و979.28 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.46 مليار درهم، توزعت بواقع 497.2 مليون درهم في سوق دبي، و972.61 مليون درهم في سوق أبوظبي، بعد التداول على 902.39 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 36 ألفاً و345 صفقات.

وأغلق سوق دبي، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.704%، بما يعادل 41.12 نقطة، عند مستوى 5884.63 نقطة، بدعم من الارتفاع شبه الجماعي لأسهم القطاعات المدرجة، بقيادة العقارات والصناعة والبنوك، حيث صعد رأس المال السوقي إلى نحو 979.28 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 974.78 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، محققاً مكاسب بلغت 4.5 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق، الارتفاع شبه الجماعي لأسهم القطاعات، تصدرها قطاع العقارات بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم البنوك بنسبة 0.17%، والاتصالات بنسبة 1.26%، إضافة إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.92%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 39.44 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 153.85 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 114.41 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 497.2 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، و«شعاع كابيتال»، و«الإسلامية العربية للتأمين»، و«الاتحاد العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«دريك آند سكل إنترناشيونال»، على أكثر من 67.33% من إجمالي سيولة السوق خلال تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على هذه الأسهم نحو 334.75 مليون درهم، من إجمالي سيولة السوق البالغة 497.2 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة، بقيمة 140.13 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.2% إلى 11 درهماً. وجاء سهم «شعاع كابيتال» في المرتبة الثانية، بتداولات بلغت 53.78 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 14.89% إلى 0.27 درهم.

من جانبه، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.503%، بما يعادل 49.97 نقطة، ليغلق عند مستوى 9977.36 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.607 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.597 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 9.7 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 972.61 مليون درهم، بعد التداول على 371.07 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22 ألفاً و805 صفقات.