بمكاسب 43.83 مليار درهم.. «دبي المالي» يقفز 4.42% خلال أسبوع

أنهى سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 4.42%، بما يعادل 245.82 نقطة، ليغلق عند مستوى 6025.55 نقطة، بدعم من صعود شبه جماعي للقطاعات، في مقدمتها العقارات والبنوك، بالتزامن مع إعلان شركات مدرجة نتائج أعمال قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 957.89 مليار درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت 43.83 مليار درهم.

وقاد قطاع العقارات مكاسب القطاعات مرتفعاً بنسبة 11.76%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.63%، والصناعة بنسبة 2.37%، والاتصالات بنسبة 2.56%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 2.44%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.15%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.97%.

وتصدر سهم «إعمار للتطوير» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت 21.29%، عقب إعلان «إعمار العقارية» عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

كما ارتفع سهم «أملاك» بنسبة 16.04%، و«مزايا» 12.48%، و«الأغذية المتحدة» 11.42%، و«إعمار العقارية» 9.84%، و«الإمارات دبي الوطني» 8.15%، و«اتحاد إنيرجي القابضة» 8.14%، و«سالك» 4.41%، و«بنك دبي الإسلامي» 4.16%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة تجاوزت 6.19 مليارات درهم، من خلال تداول نحو 1.25 مليار سهم، عبر 98 ألفاً و129 صفقة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات على 69.5% من إجمالي السيولة، بتداولات بلغت 4.3 مليارات درهم، تصدرها سهم «إعمار العقارية» بقيمة 2.89 مليار درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بتداولات بلغت 1.36 مليار درهم.

وحل قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات، بنحو 752.49 مليون درهم، تلاه قطاع الصناعة بتداولات بلغت 515.62 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 666.38 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة تجاوزت 2.65 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.98 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 9392.6 نقطة، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 2.471 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 6.49 مليارات درهم، بعد تداول نحو 1.54 مليار سهم، من خلال 137 ألفاً و847 صفقة.

واتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 25.8 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة تجاوزت 3.32 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.3 مليارات درهم.