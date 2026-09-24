أسهم البنوك والعقارات والصناعة تصعد بـ «دبي المالي»

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.182%، أو ما يعادل 10.89 نقاط، فوق مستوى 6008 نقاط، بدعم من ارتفاع أسهم ثلاثة قطاعات، شملت البنوك والعقارات والصناعة، فيما تخطت القيمة السوقية للسوق حاجز تريليون درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.001 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 999.2 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 692.97 مليون درهم، بعد التداول على نحو 368.04 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و606 صفقات.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 16.06 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 316.02 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 299.96 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«اتحاد إنيرجي القابضة»، و«مصرف عجمان»، و«دريك آند سكل إنترناشيونال»، على نسبة 65.05% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 450.78 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 692.96 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة، بنحو 178.54 مليون درهم، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 78.1 مليون درهم، بينما حل سهم «سالك» ثالثاً بتداولات بلغت 69.99 مليون درهم.

وجاء سهم «اتحاد إنيرجي القابضة» رابعاً من حيث السيولة بنحو 56.59 مليون درهم، بينما جاء سهم «مصرف عجمان» خامساً بقيمة تداولات 38.33 مليون درهم، وحل سهم «دريك آند سكل» سادساً بتداولات بلغت 29.22 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.359%، أو ما يعادل 36.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 10269.01 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي إلى 2.679 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.668 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 2.2 مليار درهم، بعد التداول على نحو 446.18 مليون سهم، وتنفيذ 23 ألفاً و929 صفقة.

. رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» ارتفع إلى 1.001 تريليون درهم.