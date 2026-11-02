68 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 10 شهور

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 68 ألفاً و53 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري 2026، في ظل تنوع الخيارات الاستثمارية وجاذبية الأسهم المحلية، إلى جانب الأداء المالي الإيجابي لعدد من الشركات المدرجة.

ووفق رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير، و12 ألفاً و837 حساباً في مارس، و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6874 حساباً في يونيو، و11 ألفاً و366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس، و5298 حساباً في سبتمبر، و3637 حساباً في أكتوبر الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على الحصة الكبرى من الحسابات الجديدة خلال الفترة، بإجمالي 21 ألفاً و980 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ13 ألفاً و83 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ9605 حسابات، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ8403 حسابات، تلتها «المشرق للأوراق المالية» بـ4859 حساباً.

وفي سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 6.92 ملايين صفقة، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري على 104.7 مليارات سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 349.59 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بنسبة 23.46%، تعادل 82.02 مليار درهم، تلتها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 41.31 مليار درهم بحصة بلغت 11.82%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.16% تعادل 39.01 مليار درهم.

وجاءت «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» في المركز الرابع بتداولات بلغت نحو 35.8 مليار درهم، شكلت 10.24% من الإجمالي، تلتها «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية/صانع السوق» بنحو 19.76 مليار درهم بحصة بلغت 5.65%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 3637 حساباً جديداً خلال أكتوبر الماضي، وبلغت قيمة تداولاتها 24.59 مليار درهم، من خلال تداول 9.09 مليارات سهم، وتنفيذ 599.56 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة التداولات خلال الشهر، بنسبة 19.53%، تعادل نحو 4.8 مليارات درهم، تلتها «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بحصة 12.09%، تعادل نحو 2.9 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 2.35 مليار درهم بحصة بلغت 9.59%.

وجاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» رابعاً بتداولات بلغت نحو 2.16 مليار درهم بحصة تبلغ 8.82%، تلتها «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية/صانع السوق» بنحو 1.92 مليار درهم بنسبة 7.82%.