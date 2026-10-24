تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 8 مليارات درهم خلال أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية 8.09 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، توزّعت بواقع 2.84 مليار درهم في سوق دبي المالي، و5.25 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 2.43 مليار سهم من خلال تنفيذ 171 ألفاً و297 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.47 تريليونات درهم، توزعت بواقع 956.11 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.51 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5734.19 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9588.41 نقطة.

واستحوذت أسهم القطاع العقاري في سوق دبي المالي على 37.63% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعادل 1.07 مليار درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي سجل تداولات بقيمة 890.94 مليون درهم.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 698.57 مليون درهم، تلاه قطاع الصناعة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 427.46 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة مباشرة على 72.98 مليون سهم من أسهم شركة «اتحاد إنيرجي القابضة»، بقيمة إجمالية بلغت 212.37 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 103.8 ملايين درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 843.51 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 739.71 مليون درهم. كما اتجه المستثمرون الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 49.67 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 2.44 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.39 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 41.22 مليون سهم من أسهم شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، بقيمة إجمالية بلغت 133.96 مليون درهم.