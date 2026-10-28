«دبي المالي» يقفز 1.96%.. ويربح 15.74 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.96%، أو ما يعادل 112.71 نقطة، ليغلق عند مستوى 5864.43 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والصناعة والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 973.88 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ958.14 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 15.74 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية، في مقدمتها أسهم قطاع العقارات بـ2.87%، والصناعة بنسبة 2.62%، والبنوك بـ1.19%، والاتصالات بـ1.8%، إضافة إلى المرافق العامة بـ2.28%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.39%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.21%.

وخلال تعاملات، أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 231.61 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 709.83 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 478.22 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 1.13 مليار درهم، بعد التداول على نحو 336.38 مليون سهم، وتنفيذ 17 ألفاً و637 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«الإمارات دبي الوطني» على نسبة تتجاوز 73.64% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 834.14 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.13 مليار درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.09%، أو ما يعادل 105.01 نقاط، ليغلق عند مستوى 9745.8 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.5441 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.5184 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 25.6 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.42 مليار درهم، بعد التداول على نحو 398.96 مليون سهم، وتنفيذ 28 ألفاً و426 صفقة.

• 1.13 مليار درهم سيولة أسهم «دبي المالي» في جلسة واحدة.