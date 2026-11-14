46.77 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في أسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.86%، بما يعادل 172.33 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 6197.88 نقطة، بدعم من صعود سبعة قطاعات، تصدرها قطاعا البنوك والسلع الاستهلاكية الكمالية.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 1.048 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 1.001 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت 46.77 مليار درهم.

وجاء أداء السوق مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 5.88%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 5.77%، والمواد الأساسية بنسبة 3.24%، والصناعة بنسبة 1.89%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.45%، والاتصالات بنسبة 1.4%، والمرافق العامة بنسبة 1.08%.

واستقطبت الأسهم المدرجة سيولة تجاوزت 6.14 مليارات درهم، من خلال تداول نحو 1.81 مليار سهم، وتنفيذ 113 ألفاً و188 صفقة.

واستحوذ قطاع العقارات على الحصة الكبرى من سيولة السوق، بنسبة 58.88%، وبقيمة بلغت نحو 3.62 مليارات درهم، فيما تصدرت «إعمار العقارية» تداولات القطاع، بقيمة بلغت نحو 2.63 مليار درهم خلال الأسبوع.

وحل قطاع البنوك ثانياً من حيث قيمة التداولات، مستحوذاً على 25.32% من إجمالي السيولة، بما يعادل 1.55 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الصناعة نحو 473.49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 162.63 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 2.6 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.44 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.93% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 9667.38 نقطة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى نحو 2.536 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ2.471 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت نحو 65.03 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة تجاوزت 11.09 مليار درهم، بعد تداول نحو 2.44 مليار سهم، من خلال تنفيذ 219 ألفاً و367 صفقة.